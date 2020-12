Chi è Antonino Cannavacciuolo, il giudice di MasterChef Italia 10: carriera e vita privata (Di giovedì 17 dicembre 2020) Torna l’appuntamento su Sky con MasterChef Italia, il cooking show più amato nel nostro paese con tre giudici pronti a valutare le opere di 21 aspiranti chef. A comporre la giuria sono Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciuolo. Quest’ultimo chef è entrato a far parte della squadra dalla quarta edizione. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto. carriera Classe 1975, Antonino Cannavacciuolo è uno chef due stelle Michelin, la fama l’ha raggiunto ancor prima di arrivare sui piccoli schermi di Sky come giudice di MasterChef. In tv l’abbiamo visto infatti a Cucine da incubo, ‘O mare mio e Celebrity MasterChef, così come I menù di Cannavacciuolo e Antonino Chef Academy. Insieme ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Torna l’appuntamento su Sky con, il cooking show più amato nel nostro paese con tre giudici pronti a valutare le opere di 21 aspiranti chef. A comporre la giuria sono Giorgio Locatelli, Bruno Barbieri e. Quest’ultimo chef è entrato a far parte della squadra dalla quarta edizione. Vediamo cosa sappiamo sul suo conto.Classe 1975,è uno chef due stelle Michelin, la fama l’ha raggiunto ancor prima di arrivare sui piccoli schermi di Sky comedi. In tv l’abbiamo visto infatti a Cucine da incubo, ‘O mare mio e Celebrity, così come I menù diChef Academy. Insieme ...

