'Che Dio ci aiuti', ladri in casa di 'Suor Costanza' della fiction Rai: appartamento svaligiato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Hanno forzato la porta d'ingresso e hanno fatto irruzione in casa dell'attrice Valeria Fabrizi, la Suor Costanza della fiction di successo di Rai 1 Che Dio ci aiuti. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 15.42, nel suo appartamento in via Tito Livio. I ladri hanno portato via oggetti d'oro, un orologio Rolex e uno Bulgari, dal valore ancora da quantificare. Sul posto gli agenti del commissariato Monte Mario, che sono al lavoro per rintracciare i banditi. La figlia dell'attrice ha pubblicato un post di disdegno su Facebook: "casa di mia madre svaligiata. Tutto sottosopra. Mobili rotte, cose ovunque. Completamente inagibile. Sembra di stare in una casa colpita da un terremoto. Oltre al grande danno materiale un attacco al cuore e agli affetti e ai ricordi di una ..."

