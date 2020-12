Charlie Hebdo, 6 fiancheggiatori islamici scampano la condanna per terrorismo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Parigi, 17 dic – Colpo di scena nel processo contro gli attentatori islamici alla sbarra per aver compartecipato alla strage di Charlie Hebdo. La Corte d’assise di Parigi non ha infatti riconosciuto come terroristi sei degli undici accusati. Lo ha riportato ieri Ansa nel comunicare l’esito del maxiprocesso ai complici dei tre killer islamisti che, nel gennaio 2015, uccisero dodici persone nella redazione di Charlie Hebdo e nell’adiacente supermercato Hyper Cacher. Per la Corte d’appello di Parigi i fiancheggiatori di Charlie Hebdo non sono terroristi Pene fra i 5 e i 10 anni di carcere nei confronti dei 4 imputati legati “solo” alla logistica e alla fornitura di armi. Sono ritenuti colpevoli solamente di associazione per delinquere: parliamo di Metin ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Parigi, 17 dic – Colpo di scena nel processo contro gli attentatorialla sbarra per aver compartecipato alla strage di. La Corte d’assise di Parigi non ha infatti riconosciuto come terroristi sei degli undici accusati. Lo ha riportato ieri Ansa nel comunicare l’esito del maxiprocesso ai complici dei tre killer islamisti che, nel gennaio 2015, uccisero dodici persone nella redazione die nell’adiacente supermercato Hyper Cacher. Per la Corte d’appello di Parigi idinon sono terroristi Pene fra i 5 e i 10 anni di carcere nei confronti dei 4 imputati legati “solo” alla logistica e alla fornitura di armi. Sono ritenuti colpevoli solamente di associazione per delinquere: parliamo di Metin ...

