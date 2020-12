Charlene di Monaco con i capelli rasati | la principessa stupisce con il suo taglio rock Foto

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Unpunk per ididied è così che si è presentata alla tradizionale cerimonia di consegna dei regali ai bambini. Unpunk o forse addiritturama di certo la trasformazione è drastica. La moglie del principe Alberto disi è avvicinata un po’ alla volta a questo nuovo stile ma per anni ilscelto per i suoiè stato ben diverso, sempre morbido, romantico, niente di così audace, a parte la frangetta cortissima che già iniziava a delineare un percorso che è evidente, piace tantissimo aWittstock. Ed è così che ladiha stupito tutti tirando fuori quel lato underground che la fa sentire a suo agio. Di ...

sowmyasofia : Ballo di Natale di Monaco: l’incantevole abito di Charlène #BallodiNatale #Monaco #nataleamonaco #Charlene - MassimoSantoma2 : RT @Radio105: Vi piace il nuovo look di Charlene??? #CharlenediMonaco #17dicembre #Radio150 - mart16na : @wolfsxtar Charlène di Monaco ed è subito Monte Carlo gate - tanyasbrandshow : Avete visto il #newlook di #Charlene di Monaco? - Ary1797 : RT @Radio105: Vi piace il nuovo look di Charlene??? #CharlenediMonaco #17dicembre #Radio150 -

Finalmente la moglie del principe Alberto di Monaco appare felice, dietro la mascherina sembra sorridere, lo dicono i suoi occhi; non è più la principessa triste. La rasatura dei capelli solo da un la ...Dimenticate la principessa triste sempre un passo dietro al principe Alberto. Charlene di Monaco è tornata a far parlare di sé per il suo sorriso ritrovato, ma soprattutto per il suo colpo di testa.