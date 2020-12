Charlene di Monaco, che colpo di testa: taglio rasato/ Il look rock conquista tutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Charlene di Monaco stupisce tutti con il suo colpo di testa: la moglie del Principe Alberto sfoggia un taglio corto, rasato lateralmente e sulla nuca. Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020)distupiscecon il suodi: la moglie del Principe Alberto sfoggia uncorto,lateralmente e sulla nuca.

DonnaGlamour : Charlene di Monaco, dai flirt famosi al matrimonio con il principe Alberto - nonsonoCristina : Tutti shockati per il nuovo taglio di capelli di Charlène di Monaco: buon pomeriggio dal 2020 a.c.. - MonacoTribuneIT : Il 16 dicembre, la Famiglia Principesca si è riunita ai piedi dell’albero di Natale del Palazzo del Principe per la… - infoitcultura : Charlene di Monaco, il nuovo taglio rasato a metà rock - infoitcultura : Charlene di Monaco stravolge il suo look: nuovo taglio per la Principessa -