Cesari, ex arbitro: “Massa e Doveri vanno fermati, il var deve essere utilizzato” (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ ex arbitro Cesari sull’operato di Massa e Doveri L’ ex arbitro Graziano Cesari è intervenuto in diretta ai micrfoni di Radio Punto Nuovo, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 17 dicembre 2020) L’ exsull’operato diL’ exGrazianoè intervenuto in diretta ai micrfoni di Radio Punto Nuovo, dove … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

JandoliGiuseppe : @LorenzoMagri4 Lollo, l’arbitro ha applicato il regolamento in maniera corretta, come hanno anche detto giornalisti… - MCalcioNews : Cesari:' Massa non è mai migliorato come arbitro' ? - MarekNapoli : RT @napolimagazine: L’EX ARBITRO – Cesari: 'Da quando c'è il VAR, gli arbitri sono diventati ancora più permalosi perché hanno perso la sac… - lets_nickit : @nonleggerlo Mettendo da parte le decisioni discutibili di ieri sera (cartellini, falli di mano, trattenute, ...) e… - NCN_it : L'EX ARBITRO #CESARI: “ROSSO DIRETTO A #INSIGNE? GIUSTO, #MASSA HA RAGIONE” #InterNapoli #Napoli -