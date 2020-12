Centro Sportivo, Mirri: “Progetto ambizioso, ecco come sarà strutturato. Nel 2021 inizieremo i lavori” (Di giovedì 17 dicembre 2020) "All'interno di questo Centro Sportivo i giocatori potranno allenarsi, riposarsi, pranzare e fare colazione".Parola di Dario Mirri. Lo scorso 3 dicembre, il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque. “Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dalla Palermo Football Club S.p.a. con sede in Palermo, risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa”, si legge sull’albo pretorio del Comune di Torretta. Può partire, dunque, l’iter per la realizzazione del nuovo Centro Sportivo del Palermo. Un Progetto ambizioso, che il presidente del club rosanero ha così raccontato ai microfoni della Rai, nel corso del TGR: "Lo spazio destinato ai ... Leggi su mediagol (Di giovedì 17 dicembre 2020) "All'interno di questoi giocatori potranno allenarsi, riposarsi, pranzare e fare colazione".Parola di Dario. Lo scorso 3 dicembre, il Comune di Torretta ha assegnato in via definitiva al Palermo FC il campo comunale di via Aldo Moro per i prossimi cinque anni, prorogabili per altri cinque. “Con punteggio complessivo di 94 punti, l’offerta presentata dalla Palermo Football Club S.p.a. con sede in Palermo, risulta essere l’offerta economicamente più vantaggiosa”, si legge sull’albo pretorio del Comune di Torretta. Può partire, dunque, l’iter per la realizzazione del nuovodel Palermo. Un, che il presidente del club rosanero ha così raccontato ai microfoni della Rai, nel corso del TGR: "Lo spazio destinato ai ...

