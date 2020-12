Centro Meteo Europeo: verso un fine 2020 e inizio 2021 di grande freddo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Salgono le probabilità che l’inverno entri improvvisamente nel vivo in corrispondenza delle vacanze di Natale, con una ritrovata dinamicità atmosferica. Al momento siamo invece in una fase più stagnante e poco invernale, dopo una prima parte di dicembre caratterizzata dal prolungato maltempo. Tutto cambierà da Natale e possiamo dire che sarà un cambiamento destinato ad avere ripercussioni potenzialmente molto importanti, con uno schema barico favorevole all’arrivo a più riprese di aria fredda dal Nord Atlantico verso l’Europa Centro-Meridionale. Ipotesi stilata da ECMWF sulle anomalie termiche previste nella prima settimana dal nuovo anno.Gli effetti attesi sull’Italia sarebbero esplosivi in termini di maltempo, con una nuova fase di precipitazioni che potranno risultare nevose a bassa quota al Centro-Nord, stante un calo termico ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 17 dicembre 2020) Salgono le probabilità che l’inverno entri improvvisamente nel vivo in corrispondenza delle vacanze di Natale, con una ritrovata dinamicità atmosferica. Al momento siamo invece in una fase più stagnante e poco invernale, dopo una prima parte di dicembre caratterizzata dal prolungato maltempo. Tutto cambierà da Natale e possiamo dire che sarà un cambiamento destinato ad avere ripercussioni potenzialmente molto importanti, con uno schema barico favorevole all’arrivo a più riprese di aria fredda dal Nord Atlanticol’Europa-Meridionale. Ipotesi stilata da ECMWF sulle anomalie termiche previste nella prima settimana dal nuovo anno.Gli effetti attesi sull’Italia sarebbero esplosivi in termini di maltempo, con una nuova fase di precipitazioni che potranno risultare nevose a bassa quota al-Nord, stante un calo termico ...

Salgono le probabilità che l'inverno entri improvvisamente nel vivo in corrispondenza delle vacanze di ...

Meteo. Ondata di freddo negli USA, prima neve di stagione a New York

neve a New York (immagine di repertorio) Mentre l'inverno si è un po' assopito sull'Italia dopo la partenza di inizio dicembre, sull'altra sponda dell'Oceano l'inverno inizia a f ...

