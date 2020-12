Ceccardi (Lega): “Governo con Renzi? Perché no. Ma a certe condizioni” (Di giovedì 17 dicembre 2020) La leghista Susanna Ceccardi, europarlamentare ed ex candidata del Carroccio alla presidenza della Regione Toscana, apre a sorpresa a un possibile Governo della Lega con Italia Viva. “In maggioranza con Iv? Perché no, a certe condizioni”, dice Ceccardi, ritenuta molto vicina a Matteo Salvini, in un’intervista a David Allegranti sul Foglio. “Di fronte a uno scenario in cui o resta questo Governo fino al 2023 o troviamo altre vie, io parlerei anche col diavolo”, sostiene l’europarlamentare. Sull’ipotesi del Governo con Renzi Ceccardi dichiara: “Non è il miglior mondo possibile del Candido di Voltaire, è real politik. Io mi fido dell’intuito di Salvini. L’importante sarebbe in quel caso non rimanere ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 dicembre 2020) La leghista Susanna, europarlamentare ed ex candidata del Carroccio alla presidenza della Regione Toscana, apre a sorpresa a un possibiledellacon Italia Viva. “In maggioranza con Iv?no, a”, dice, ritenuta molto vicina a Matteo Salvini, in un’intervista a David Allegranti sul Foglio. “Di fronte a uno scenario in cui o resta questofino al 2023 o troviamo altre vie, io parlerei anche col diavolo”, sostiene l’europarlamentare. Sull’ipotesi delcondichiara: “Non è il miglior mondo possibile del Candido di Voltaire, è real politik. Io mi fido dell’intuito di Salvini. L’importante sarebbe in quel caso non rimanere ...

