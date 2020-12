C'è stato un terremoto a Milano (Di giovedì 17 dicembre 2020) STIMA #PROVVISORIA #terremoto Mag tra 3.8 e 4.3 ore 16:59 IT del 17-12-2020, prov/zona Milano #INGV 25805541 https://t.co/QSEAqdYqHz - INGVterremoti (@INGVterremoti) December 17, 2020 Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.8 e 4.3 ore 16:59 IT del 17-12-2020, prov/zona#INGV 25805541 https://t.co/QSEAqdYqHz - INGVterremoti (@INGVterremoti) December 17, 2020

mariocalabresi : A #milano la terra ha tremato. Dove c’è stato il #terremoto ? - max79xlx : @MediasetTgcom24 bene molto bene ma io sono convinto che non e stato un terremoto naturale ci metto la mano sul fuoco. - marcomartorelli : RT @emenietti: vorrei che fosse ripresa questa mia dichiarazione molto scientifica per i servizi dei tiggì sul terremoto: è stato come se… - greenvloloxhs : in tutto questo io ero appena uscita da twitter per provare a studiare quando c'è stato il terremoto e così ho cazz… - AlteaZucchini : Ma???in???che???senso???c'è???stato???un???terremoto???di???magnitudo???3.8???a???Milano??? -