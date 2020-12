Cavani nella bufera | il Matador accusato di razzismo | l’attaccante dello United rischia grosso

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Edinsonsi sta ambientando sempre di più con la maglia del Manchester, le sue qualità non sono sicuramente in discussione, adessoper un presunto post razzista. E’ considerato come uno dei migliori bomber in circolazione, l’ha dimostrato in Italia con la maglia del Napoli e confermato anche nell’esperienza con il Psg. Poi l’addio con il club francese non è stato dei migliori, ilha fatto un pò di fatica a trovare una nuova squadra, non tanto per le sue qualità che sono enormi ma quanto per un ingaggio fuori portata per la maggior parte di club, poi i Red Devils hanno deciso di affondare il colpo. Il post razzista di(Photo by Laszlo Balogh/Getty Images)Ilè statodalla federcalcio inglese per ...