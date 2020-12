Cavani | la FA ha ritenuto offensivo il post incriminato Rischia un lungo stop

Leggi su alfredopedulla

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Edinsontanto a causa di quella Instagram story in cui ha usato un termine che in Inghilterra èrazzista. La FA ha accusato l’attaccante del Manchester United di aver violato la Regola E3, sostenendo che il suoera “e/o improprio”. Tale commento costituisce una violazione aggravata, che è definita nella regola FA E3.2, in quanto includeva riferimenti, espliciti o impliciti, al colore e/o alla razza e/o all’origine etnica”. C’è tempo per l’uruguaiano fino al 4 gennaio per rispondere a queste accuse, già è arrivato un comunicato ufficiale di scuse. Foto: twitter ufficiale Man Utd L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.