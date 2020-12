Cava de’ Tirreni, Lucia morta a 17 anni dopo un intervento al cuore: indagati 2 medici (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lucia Ferrara è morta nel settembre 2019 al ‘Ruggi’ di Salerno in seguito ad un’operazione: 2 medici ora sono indagati per omicidio colposo. (Foto dal web)Si sono chiuse le indagini sulla morte di Lucia Ferrara, la giovane di 17 anni morta nel settembre dello scorso anno dopo un intervento chirurgico al cuore eseguito presso il ‘Ruggi’ di Salerno. Il sostituto procuratore Mafalda Daria Cioncada ha indicato i nomi dei 2 responsabili del decesso della ragazza: si tratta del cardiochirurgo Enrico Coscioni – attuale presidente dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionale) e consigliere per la Sanità del presidente Vincenzo De Luca – e il chirurgo Antonio Longobardi. Leggi anche -> ... Leggi su ck12 (Di giovedì 17 dicembre 2020)Ferrara ènel settembre 2019 al ‘Ruggi’ di Salerno in seguito ad un’operazione: 2ora sonoper omicidio colposo. (Foto dal web)Si sono chiuse le indagini sulla morte diFerrara, la giovane di 17nel settembre dello scorso announchirurgico aleseguito presso il ‘Ruggi’ di Salerno. Il sostituto procuratore Mafalda Daria Cioncada ha indicato i nomi dei 2 responsabili del decesso della ragazza: si tratta del cardiochirurgo Enrico Coscioni – attuale presidente dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari nazionale) e consigliere per la Sanità del presidente Vincenzo De Luca – e il chirurgo Antonio Longobardi. Leggi anche -> ...

