Catering, Anbc: “A dicembre in fumo 450 milioni di euro” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il mondo del Catering vede per il mese di dicembre, periodo in cui grazie alle festività il fatturato corrisponde a circa il 18% del totale annuo paria a 450 milioni su 2,5 miliardi, perdite pari al -100% rispetto allo stesso mese del 2019. “Come possiamo andare avanti in queste condizioni? – Dichiara Paolo Capurro, Presidente di Anbc, Associazione Nazionale Banqueting e Catering – Ci siamo impegnati a fare il massimo per offrire un servizio in totale sicurezza, adottando protocolli ancora più rigidi di quelli previsti dalla legge stessa, eppure dall’inizio della pandemia siamo riusciti a riprendere l’attività solo a settembre, e comunque lavorando a regimi più che ridotti con perdite del 70%“. “Dopo settembre ancora uno stop. Se guardiamo indietro – prosegue Capurro – abbiamo potuto lavorare solo 3 ... Leggi su winemag (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il mondo delvede per il mese di, periodo in cui grazie alle festività il fatturato corrisponde a circa il 18% del totale annuo paria a 450su 2,5 miliardi, perdite pari al -100% rispetto allo stesso mese del 2019. “Come possiamo andare avanti in queste condizioni? – Dichiara Paolo Capurro, Presidente di, Associazione Nazionale Banqueting e– Ci siamo impegnati a fare il massimo per offrire un servizio in totale sicurezza, adottando protocolli ancora più rigidi di quelli previsti dalla legge stessa, eppure dall’inizio della pandemia siamo riusciti a riprendere l’attività solo a settembre, e comunque lavorando a regimi più che ridotti con perdite del 70%“. “Dopo settembre ancora uno stop. Se guardiamo indietro – prosegue Capurro – abbiamo potuto lavorare solo 3 ...

HorecaNewsit : Banqueting e Catering. ANBC: 'solo a dicembre in fumo altri 450 milioni' - comristorazione : Crisi senza fine per il mondo del catering, Anbc: così non si resiste - HorecaNewsit : Banqueting e Catering. ANBC: 'solo a dicembre in fumo altri 450 milioni' -