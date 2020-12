Cassano: “L’Inter è imbarazzante. Mi emozionano solo l’Atalanta e la Roma” (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ieri il Barcellona ha fatto la partita più bella dell’anno, io ho visto un quarto d’ora di Inter-Napoli e poi ho girato. La Serie A è una noia e una tristezza allucinante, per me è il quinto campionato d’Europa, non si gioca. L’Inter? Una roba imbarazzante, in dieci il Napoli poteva vincere 4 a 1. L’unica squadra che mi emoziona, oltre all’Atalanta, è la Roma. Tra le piccole gioca bene il Sassuolo, anche se è senza campioni”. Antonio Cassano ha parlato in diretta su Twitch con Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, commentando la partita delL’Inter contro il Napoli e le altre gare di Serie A. “Secondo me Messi e il City si stanno aspettando – ha anche detto Cassano -. E’ triste, anche se ieri ha giocato alla grande, e anche al City manca qualcosa“. ... Leggi su sportface (Di venerdì 18 dicembre 2020) “Ieri il Barcellona ha fatto la partita più bella dell’anno, io ho visto un quarto d’ora di Inter-Napoli e poi ho girato. La Serie A è una noia e una tristezza allucinante, per me è il quinto campionato d’Europa, non si gioca.? Una roba, in dieci il Napoli poteva vincere 4 a 1. L’unica squadra che mi emoziona, oltre al, è la. Tra le piccole gioca bene il Sassuolo, anche se è senza campioni”. Antonioha parlato in diretta su Twitch con Christian Vieri, Lele Adani e Nicola Ventola, commentando la partita delcontro il Napoli e le altre gare di Serie A. “Secondo me Messi e il City si stanno aspettando – ha anche detto-. E’ triste, anche se ieri ha giocato alla grande, e anche al City manca qualcosa“. ...

