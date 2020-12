Caso Tiziana Cantone, nuove indagini dei pm e la madre spera: “Tanti errori, ora la verità” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – “Passerò ancora un altro Natale senza mia figlia Tiziana, ma ho la consapevolezza che la sua morte è servita a smuovere le coscienze. E spero che ciò che non è stato fatto prima, a livello di indagini, venga fatto adesso”. C’è una nota di soddisfazione, tra tanto dolore, nelle parole di Teresa Giglio, madre di Tiziana Cantone, la 31enne morta il 13 settembre 2016 – si sarebbe suicidata – dopo che alcuni video hot che la ritraevano era stati diffusi su internet a sua insaputa. Da qualche tempo la Giglio spera concretamente che venga riscritta la storia della morte della figlia, conclusasi nel dicembre 2017 con l’archiviazione dell’indagine della Procura di Napoli Nord per istigazione al suicidio. Per ora, dall’ufficio inquirente diretto da Francesco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 5 minutiCaserta – “Passerò ancora un altro Natale senza mia figlia, ma ho la consapevolezza che la sua morte è servita a smuovere le coscienze. E spero che ciò che non è stato fatto prima, a livello di, venga fatto adesso”. C’è una nota di soddisfazione, tra tanto dolore, nelle parole di Teresa Giglio,di, la 31enne morta il 13 settembre 2016 – si sarebbe suicidata – dopo che alcuni video hot che la ritraevano era stati diffusi su internet a sua insaputa. Da qualche tempo la Giglioconcretamente che venga riscritta la storia della morte della figlia, conclusasi nel dicembre 2017 con l’archiviazione dell’indagine della Procura di Napoli Nord per istigazione al suicidio. Per ora, dall’ufficio inquirente diretto da Francesco ...

bellalilli16 : RT @blusewillis: La Vita in Diretta. Suicidio di Tiziana Cantone: troppi misteri e la Procura riapre il caso - blusewillis : La Vita in Diretta. Suicidio di Tiziana Cantone: troppi misteri e la Procura riapre il caso - _coprolalia : RT @vuoidiecieuroo: @Tiziana_81 @c_ilari1 @AlessandraRe16 @boredontw le parole sbagliate come ad esempio un vaffanculo capitano a tutti, pe… - vuoidiecieuroo : @Tiziana_81 @c_ilari1 @AlessandraRe16 @boredontw le parole sbagliate come ad esempio un vaffanculo capitano a tutti… - Tiziana_81 : @vuoidiecieuroo così parole dette a caso! ahahhahaah torna su Facebook??? che vorrebbe dire? ????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Tiziana Tiziana Cantone, l’ultima inchiesta sui misteri mai affrontati Il Mattino Caso Tiziana Cantone, nuove indagini dei pm e la madre spera: “Tanti errori, ora la verità”

Caserta – “Passerò ancora un altro Natale senza mia figlia Tiziana, ma ho la consapevolezza che la sua morte è servita a smuovere le coscienze. E spero che ciò che non è stato fatto prima, a livello d ...

“La casa dei Famosi 1928 -1948, Storia e uomini del Famedio di Arsiero” celebra il monumento appena restaurato

L’idea iniziale era quella di documentare un po’ la storia del Famedio in modo semplice e stringato, invece l’autore Giovanni Baggio si è trovato di fronte a una tale mole di informazioni che raccogli ...

Caserta – “Passerò ancora un altro Natale senza mia figlia Tiziana, ma ho la consapevolezza che la sua morte è servita a smuovere le coscienze. E spero che ciò che non è stato fatto prima, a livello d ...L’idea iniziale era quella di documentare un po’ la storia del Famedio in modo semplice e stringato, invece l’autore Giovanni Baggio si è trovato di fronte a una tale mole di informazioni che raccogli ...