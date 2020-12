Caso Psg-Basaksehir | nuove rivelazioni | l’attaccante Demba Ba lancia le accuse

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Si continua a parlare deltra Psg e, la partita di Champions League è stata inizialmente sospesa per presunte offese di razzismo da parte del quarto uomo nei confronti di un calciatore della squadra ospite. La sfida poi si è disputata il giorno successivo e ha visto il dominio del club francese. A distanza di giorni arrivanoBa, attaccante della squadra turca ha deciso di ricostruire l’accaduto.Psg-, le confessioniBa Il calciatoreBa ha svelato alcuni retroscena a TRT World. “È inaccettabile. Tuchel ha discusso con un paio di componenti della nostra squadra e ci ha dato la colpa per quello che è accaduto. È un problema suo, non mio”. “Tanto di cappello, invece, per ...