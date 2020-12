Caso Navalny, Putin: ridicolo dire che lo abbiamo avvelenato! (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Presidente russo Vladimir Putin reagisce all’attacco del leader dell’opposizione Navalny su un coinvolgimento nel suo avvelenamento. Ancora aperta la vicenda sul Caso Navalny in Russia. Dopo le dichiarazioni di questi giorni del leader dell’opposizione Aleksej Navalny su un possibile coinvolgimento del Presidente Vladimir Putin o addirittura del KGB nel suo avvelenamento, la risposta è arrivata. “Perché avremmo dovuto avvelenarlo? E’ ridicolo”. Ha dichiarato Putin in conferenza stampa, controbattendo alle accuse di avvelenamento ai danni dell’oppositore da parte dell’intelligence russa. Di risposta Putin ha accusato Navalny di essere appoggiato dall’Intelligence americana e che i servizi ... Leggi su chenews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Presidente russo Vladimirreagisce all’attacco del leader dell’opposizionesu un coinvolgimento nel suo avvelenamento. Ancora aperta la vicenda sulin Russia. Dopo le dichiarazioni di questi giorni del leader dell’opposizione Aleksejsu un possibile coinvolgimento del Presidente Vladimiro addirittura del KGB nel suo avvelenamento, la risposta è arrivata. “Perché avremmo dovuto avvelenarlo? E’”. Ha dichiaratoin conferenza stampa, controbattendo alle accuse di avvelenamento ai danni dell’oppositore da parte dell’intelligence russa. Di rispostaha accusatodi essere appoggiato dall’Intelligence americana e che i servizi ...

