Caso Navalny, Putin: “Non lo abbiamo avvelenato, chi ha bisogno di lui?” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vladimir Putin liquida le nuove accuse rivolte a lui ed al suo governo per l’avvelenamento di Alexei Navalny, affermando che si tratta di speculazioni di stampa sensazionalistica. “Non sono una sorpresa”, ha detto il presidente russo nella sua conferenza stampa annuale, aggiungendo che ci sono sempre stati questi attacchi contro la Russia da parte dei media occidentali. In un video postato su YouTube all’inizio della settimana il dissidente Alexei Navalny ha affermato che una squadra di agenti clandestini dell’Fsb (i servizi segreti russi, ndr) ha tentato di ucciderlo, avvelenandolo, con il via libera del “livello più alto del Cremlino”. Putin su Navalny: “Non lo abbiamo avvelenato. Chi ha bisogno di lui? “Non lo ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vladimirliquida le nuove accuse rivolte aed al suo governo per l’avvelenamento di Alexei, affermando che si tratta di speculazioni di stampa sensazionalistica. “Non sono una sorpresa”, ha detto il presidente russo nella sua conferenza stampa annuale, aggiungendo che ci sono sempre stati questi attacchi contro la Russia da parte dei media occidentali. In un video postato su YouTube all’inizio della settimana il dissidente Alexeiha affermato che una squadra di agenti clandestini dell’Fsb (i servizi segreti russi, ndr) ha tentato di ucciderlo, avvelenandolo, con il via libera del “livello più alto del Cremlino”.su: “Non lo. Chi hadi? “Non lo ...

