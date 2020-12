Caso Becciu, la Cassazione annulla la misura cautelare per Marogna (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI L'arresto di Cecilia Marogna, la consulente cagliaritana coinvolta nell'indagine sul cardinale Angelo Becciu, è stato illegittimo, e per questo, perdono di efficacia le misure cautelari. Lo ha sancito la sesta sezione penale della Cassazione, annullando senza rinvio l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano, il 14 ottobre scorso, aveva convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare in carcere della donna, misura che è già stata revocata alla fine di ottobre, quando Marogna è tornata libera con obbligo di firma. Nonostante la revoca della misura, la difesa di Marogna aveva mantenuto il suo ricorso in Cassazione, discusso ieri in camera di consiglio, mentre il dispositivo è stato reso noto questa ... Leggi su agi (Di giovedì 17 dicembre 2020) AGI L'arresto di Cecilia, la consulente cagliaritana coinvolta nell'indagine sul cardinale Angelo, è stato illegittimo, e per questo, perdono di efficacia le misure cautelari. Lo ha sancito la sesta sezione penale dellando senza rinvio l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Milano, il 14 ottobre scorso, aveva convalidato l'arresto e disposto la custodiain carcere della donna,che è già stata revocata alla fine di ottobre, quandoè tornata libera con obbligo di firma. Nonostante la revoca della, la difesa diaveva mantenuto il suo ricorso in, discusso ieri in camera di consiglio, mentre il dispositivo è stato reso noto questa ...

