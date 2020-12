Cashback di Natale: il pagamento “contactless” mette a rischio il rimborso (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dall’8 dicembre, fino all’ultimo dell’anno, è attivo il periodo sperimentale Extra Cashback di Natale, bonus sull’utilizzo della moneta elettronica: attenzione però alle modalità di pagamento. Per i pagamenti elettronici con carte su doppio circuito PagoBancomat/Maestro o PagoBancomat/V-Pay è fondamentale prestare attenzione all’uso del contactless per evitare di perdere il rimborso. Bonus natalizio: attenzione a non esserne esclusi Il rischio di perdere il rimborso del 10% è dietro l’angolo e si concretizza in un gesto: l‘avvicinamento della carta al Pos. PagoPA, la società che gestisce l’app IO, ha spiegato che “alcuni cittadini che si sono iscritti all’iniziativa tramite l’app IO potrebbero rilevare la mancata acquisizione dei pagamenti effettuati in ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dall’8 dicembre, fino all’ultimo dell’anno, è attivo il periodo sperimentale Extradi, bonus sull’utilizzo della moneta elettronica: attenzione però alle modalità di. Per i pagamenti elettronici con carte su doppio circuito PagoBancomat/Maestro o PagoBancomat/V-Pay è fondamentale prestare attenzione all’uso delper evitare di perdere il. Bonus natalizio: attenzione a non esserne esclusi Ildi perdere ildel 10% è dietro l’angolo e si concretizza in un gesto: l‘avvicinamento della carta al Pos. PagoPA, la società che gestisce l’app IO, ha spiegato che “alcuni cittadini che si sono iscritti all’iniziativa tramite l’app IO potrebbero rilevare la mancata acquisizione dei pagamenti effettuati in ...

