Carabiniere fuori servizio aggredito a Castellammare: condanna esemplare per gli autori (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCastellammare di Stabia (Na) – Le immagini del tamponamento e poi l’aggressione da parte di cinque persone che colpirono in ogni modo e con ogni mezzo un uomo intervenuto solo per sedare la rissa. Si trattava di un Carabinieri fuori servizio che si era inserito nella discussione per sedare gli animi ma ha avuto la peggio. Dopo 4 mesi sono arrivate le sentenze per le sette persone coinvolte che hanno ricevuto delle pene, da parte del Gip Criscuolo del tribunale di Torre Annunziata, che vanno dai 3 anni e 8 mesi ai 7 anni e due mesi, pene che riguardano i quattro più adulti del gruppo che hanno scelto il rito abbreviato. Tre anni e 8 mesi per Manuel Spagnuolo per il furto del borsello durante l’aggressione di Giovanni Ballarò. Pugno duro anche per tutti gli altri che devono rispondere di lesioni e resistenza a ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutidi Stabia (Na) – Le immagini del tamponamento e poi l’aggressione da parte di cinque persone che colpirono in ogni modo e con ogni mezzo un uomo intervenuto solo per sedare la rissa. Si trattava di un Carabinieriche si era inserito nella discussione per sedare gli animi ma ha avuto la peggio. Dopo 4 mesi sono arrivate le sentenze per le sette persone coinvolte che hanno ricevuto delle pene, da parte del Gip Criscuolo del tribunale di Torre Annunziata, che vanno dai 3 anni e 8 mesi ai 7 anni e due mesi, pene che riguardano i quattro più adulti del gruppo che hanno scelto il rito abbreviato. Tre anni e 8 mesi per Manuel Spagnuolo per il furto del borsello durante l’aggressione di Giovanni Ballarò. Pugno duro anche per tutti gli altri che devono rispondere di lesioni e resistenza a ...

