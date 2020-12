Capodanno al GF Vip, il party: Elettra Lamborghini, Arisa, Iva Zanicchi tra i possibili cantanti (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Natale e Capodanno i Vipponi del GF Vip non saranno da soli. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha più volte ribadito come proprio per le feste natalizie i concorrenti reclusi nella spiatissima Casa di Cinecittà continueranno a tenerci compagnia. Se la puntata di Natale sarà all’insegna della grande festa in diretta con lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Natale ei Vipponi del GF Vip non saranno da soli. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha più volte ribadito come proprio per le feste natalizie i concorrenti reclusi nella spiatissima Casa di Cinecittà continueranno a tenerci compagnia. Se la puntata di Natale sarà all’insegna della grande festa in diretta con lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Capodanno al GF Vip, il party: Elettra Lamborghini, Arisa, Iva Zanicchi tra i possibili cantanti pronti a movimentare l'ultimo dell'anno.

GF Vip: presunti cugini nella casa

Vorrà forse significare qualcosa? Intanto noi siamo pronti a goderci le puntate che vedranno i concorrenti della casa far fronte alle feste di Natale e Capodanno. Puntate speciali che ci terranno ...

