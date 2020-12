Capodanno a San Marino | ristoranti aperti e festeggiamenti fino all’una di notte

Leggi su leggilo

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Mentre in Italia ci si appresta a festeggiare ilin tono minore per via delle misure restrittive allo studio del Governo, lo Stato autonomo di Sanha deciso di varare un decreto in controtendenza, che consentirà di festeggiare il nuovo anno all’interno deie dei locali. Paese che vai, usanza che trovi, L'articolo proviene da Leggilo.org.