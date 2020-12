Caos per l’espulsione di Insigne, Bruscolotti: “solo alla Juventus permettono alcune cose…” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Napoli si è infuriato per l’espulsione dell’attaccante Insigne, la squadra di Gennaro Gattuso non ha gradito il comportamento dell’arbitro che è stato troppo severo con l’attaccante. L’episodio si è verificato in occasione del calcio di rigore concesso per un fallo del portiere Ospina su Darmian, il penalty è stato trasformato da Lukaku. Nel post partita il tecnico Gattuso è stato molto duro, nel mirino il comportamento del direttore di gara. La polemica di Bruscolotti Giuseppe Bruscolotti, ex terzino del Napoli a Radio Marte ha affrontato l’argomento dell’espulsione di Insigne: “Ho mandato diverse volte l’arbitro a quel paese ma non sono stato sempre espulso. Ieri anche dei calciatori dell’Inter non sono stati espulsi per doppia ammonizione, poi al danno si unisce la beffa”. La ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Napoli si è infuriato perdell’attaccante, la squadra di Gennaro Gattuso non ha gradito il comportamento dell’arbitro che è stato troppo severo con l’attaccante. L’episodio si è verificato in occasione del calcio di rigore concesso per un fallo del portiere Ospina su Darmian, il penalty è stato trasformato da Lukaku. Nel post partita il tecnico Gattuso è stato molto duro, nel mirino il comportamento del direttore di gara. La polemica diGiuseppe, ex terzino del Napoli a Radio Marte ha affrontato l’argomento deldi: “Ho mandato diverse volte l’arbitro a quel paese ma non sono stato sempre espulso. Ieri anche dei calciatori dell’Inter non sono stati espulsi per doppia ammonizione, poi al danno si unisce la beffa”. La ...

Ultime Notizie dalla rete : Caos per Il Brasile nel caos per i vaccini e le altre notizie sul virus - Giovanna Chioini Internazionale Decreto sicurezza., il governo pone la fiducia e al senato è il caos

Il ministro per i Rappporti con il parlamento Federico D'Incà presenta la richiesta dell'esecutivo prima dell'avvio della discussione. La Russa sospende la seduta, poi Casellati convoca la capigruppo.

Caos “cartelle pazze” a San Giuseppe Vesuviano: il Comune invia la Tari anche a chi ha già pagato

Un vero e proprio caos. A sollevare la polemica, è l’ex sindaco e attuale consigliere comunale Antonio Agostino Ambrosio: “E’ chiaro che verificheremo eventuali responsabilità contabili dell’ente per ...

