«Can't Stop Christmas»: nel suo nuovo video Robbie Williams si trasforma in Boris Johnson (Di giovedì 17 dicembre 2020) Per allontanare il pensiero di un Natale in lockdown Robbie Williams sceglie l'arma dell'ironia, trasformandosi, nel video di Can't Stop Christmas, il suo ultimo singolo, in uno dei personaggi più cruciali dell'emergenza sanitaria in Gran Bretagna: il premier Boris Johnson. Irriconoscibile con la parrucca giallo paglierino sulla testa e con la plastilina spalmata sulla faccia, il Robbie-Boris compare al cantante, ormai sdoppiato, attraverso un televisore acceso. https://www.youtube.com/watch?v=X4BTaYbsX-s

