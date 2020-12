Candidatura a Capitale italiana della cultura 2022: da venerdì 18 dicembre "Luce d'artisti" (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Aquila - Memoria, cultura, bellezza. Ma anche lo spirito fiero e tenace degli aquilani, il loro coraggio ed il profondo rapporto che li lega al territorio ed ai suoi simboli. Sono i temi di Luce d’artisti, rassegna illumino-grafica che sarà inaugurata il prossimo 18 dicembre, organizzata dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con Citelum Italia, nell’ambito del percorso di Candidatura del capoluogo d’Abruzzo a Capitale italiana della cultura 2022. Madrina d’eccezione la cantautrice aquilana Simona Molinari che a partire dalle 23, in diretta sui social, farà un regalo alla città accarezzando con la sua inconfondibile voce l’accensione delle installazioni luminose. L’iniziativa si articola lungo un percorso che, ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di giovedì 17 dicembre 2020) L'Aquila - Memoria,, bellezza. Ma anche lo spirito fiero e tenace degli aquilani, il loro coraggio ed il profondo rapporto che li lega al territorio ed ai suoi simboli. Sono i temi did’, rassegna illumino-grafica che sarà inaugurata il prossimo 18, organizzata dal Comune dell’Aquila, in collaborazione con Citelum Italia, nell’ambito del percorso didel capoluogo d’Abruzzo a. Madrina d’eccezione la cantautrice aquilana Simona Molinari che a partire dalle 23, in diretta sui social, farà un regalo alla città accarezzando con la sua inconfondibile voce l’accensione delle installazioni luminose. L’iniziativa si articola lungo un percorso che, ...

