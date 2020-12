Cancellato il revival di Lizzie McGuire per Disney+, Hilary Duff conferma amareggiata l’occasione persa (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il revival di Lizzie McGuire resterà solo sulla carta: l’attrice Hilary Duff lo ha comunicato non senza esprimere la propria amarezza per questa occasione persa. Il progetto che avrebbe dovuto riportare su Disney+ l’iconica sitcom di Disney Channel non andrà avanti, ha spiegato l’attrice, confermando che dopo una lunga agonia della produzione il revival di Lizzie McGuire è da ritenersi ormai archiviato. Annunciato come uno dei prossimi titoli del catalogo della neonata piattaforma Disney+ nell’agosto 2019, il revival di Lizzie McGuire avrebbe dovuto raccontare la vita della protagonista ormai trentenne a New York City, con i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildiresterà solo sulla carta: l’attricelo ha comunicato non senza esprimere la propria amarezza per questa occasione. Il progetto che avrebbe dovuto riportare sul’iconica sitcom di Disney Channel non andrà avanti, ha spiegato l’attrice,ndo che dopo una lunga agonia della produzione ildiè da ritenersi ormai archiviato. Annunciato come uno dei prossimi titoli del catalogo della neonata piattaformanell’agosto 2019, ildiavrebbe dovuto raccontare la vita della protagonista ormai trentenne a New York City, con i ...

