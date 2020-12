Campania, meno di mille positivi. Rapporto positivi/tamponi al 6,1% (Di giovedì 17 dicembre 2020) Campania, meno di mille positivi Bollettino Covid Campania positivi del giorno: 927 di cui: Asintomatici: 865 Sintomatici: 62 tamponi del giorno: 15.130 Totale positivi: 177.527 Totale tamponi: 1.860.023 ?Deceduti: 48 (*) Totale deceduti: 2.472 Guariti: 2.530 Totale guariti: 88.502 * 11 deceduti nelle ultime 37 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 119 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.656 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 17 dicembre 2020)diBollettino Coviddel giorno: 927 di cui: Asintomatici: 865 Sintomatici: 62del giorno: 15.130 Totale: 177.527 Totale: 1.860.023 ?Deceduti: 48 (*) Totale deceduti: 2.472 Guariti: 2.530 Totale guariti: 88.502 * 11 deceduti nelle ultime 37 ore e 24 deceduti in precedenza ma registrati ieri? ?Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 119 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**) Posti letto di degenza occupati: 1.656 ** Posti letto Covid e Offerta privata L'articolo ilNapolista.

