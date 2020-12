Campania, De Luca presenta i 259 nuovi bus (Iveco, Mercedes e Sitcar Italia). Altri 250 in arrivo a gennaio (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Oggi consegniamo alle aziende locali Altri 259 bus dopo i 380 già consegnati e a inizio gennaio ne arrivano Altri 250. Arriviamo a mille bus per tutte le aziende campane”. Lo ha detto Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, presentando alla stazione Marittima di Napoli la nuova dotazione di autobus acquistati dalla Regione. I nuovi bus sono stati prodotti da Iveco (160 bus), Mercedes (44), Iia (50) e Sitcar Italia (5). i tratta di 94 bus urbani diesel da 10 metri, 35 a metano da 10 metri, 5 da 6 metri e 125 interurbani da 10 metri. I bus sono costati 78 milioni di euro e hanno tra le dotazioni le telecamere per la videosorveglianza, il sistema di comunicazione autista-azienda, la ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 17 dicembre 2020) “Oggi consegniamo alle aziende locali259 bus dopo i 380 già consegnati e a inizione arrivano250. Arriviamo a mille bus per tutte le aziende campane”. Lo ha detto Vincenzo De, presidente della Regionendo alla stazione Marittima di Napoli la nuova dotazione di autobus acquistati dalla Regione. Ibus sono stati prodotti da(160 bus),(44), Iia (50) e(5). i tratta di 94 bus urbani diesel da 10 metri, 35 a metano da 10 metri, 5 da 6 metri e 125 interurbani da 10 metri. I bus sono costati 78 milioni di euro e hanno tra le dotazioni le telecamere per la videosorveglianza, il sistema di comunicazione autista-azienda, la ...

