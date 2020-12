Calcio Napoli, trauma distorsivo alla caviglia per Mertens (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arriva la prima diagnosi fatta dal Calcio Napoli per l’infortunio subito dall’attaccante belga Dries Mertens nella sfida contro l’Inter. Sul proprio sito internet, il Calcio Napoli ha confermato che “Dries Mertens e’ stato sostituito ieri durante la gara in casa dell’Inter per un trauma distorsivo alla caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno valutate in giornata”, Leggi su 2anews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Arriva la prima diagnosi fatta dalper l’infortunio subito dall’attaccante belga Driesnella sfida contro l’Inter. Sul proprio sito internet, ilha confermato che “Driese’ stato sostituito ieri durante la gara in casa dell’Inter per unsinistra. Le sue condizioni verranno valutate in giornata”,

enzogoku69 : ??Altro che parla di calcio senza saperne con un patentino preso per sbaglio, signor #Ballardini non si faccia senti… - cn1926it : Nuovo test di paternità per #Diego: il cadavere di #Maradona non può essere cremato - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Ass. Borriello: “Saltato il consiglio comunale di domani dedicato a Mar… - NCN_it : CLAMOROSO IN INGHILTERRA: #CAVANI INDAGATO PER RAZZISMO - SeEarn : MARADONA NEL CUORE, MARADONA SULLA PELLE: DIEGUITO SI TATUA DIEGO #DiegoMaradona #DiegoMaradonaJr #cuore #pelle… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli UFFICIALE – Infortunio Mertens, arriva la nota del Napoli sulle condizioni del belga CalcioNapoli1926.it Castel dell’Ovo, installazioni fotografiche di Sergio Siano per omaggiare il mito del Calcio

Una tela di tufo in mezzo al mare per omaggiare un indiscusso mito del calcio: Diego Armando Maradona ... tutte scattate durante la permanenza a Napoli per un racconto iconografico del Pibe e dei suoi ...

Serie A: il Milan frena, ne approfitta solo l’Inter

Ansa – Un’Inter cinica batte il Napoli in dieci che spreca tante occasioni e si porta a un punto dal Milan che a Genova colleziona il secondo 2-2 consecutivo recuperando la doppietta di Mattia Destro.

Una tela di tufo in mezzo al mare per omaggiare un indiscusso mito del calcio: Diego Armando Maradona ... tutte scattate durante la permanenza a Napoli per un racconto iconografico del Pibe e dei suoi ...Ansa – Un’Inter cinica batte il Napoli in dieci che spreca tante occasioni e si porta a un punto dal Milan che a Genova colleziona il secondo 2-2 consecutivo recuperando la doppietta di Mattia Destro.