Buschini | scritte antisemite ignobili | facciamo quadrato contro odio

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma – “Leapparse alla Balduina sono gravi e preoccupanti, un gesto ignobile che condanniamo con forza”. E’ quanto scrive in una nota il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro, in merito allei tifosi della Lazio apparse questa mattina davanti all’istituto comprensivo ‘Parco della Vittoria’ Plesso Giacomo Leopardi in via del Parco della Vittoria, nel quartiere Balduina di Roma. “E’ vigliacco chi, col favore della notte, oltraggia la Memoria conche imbrattano i muri, offendendo una passione sportiva ed evocando pagine buie e drammatiche della nostra storia.- conclude-ignoranza,e superficialita’”.