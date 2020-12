Bufera a New York, tantissima neve per le strade | video (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella sera di mercoledì 16 dicembre New York alcuni suoi distretti sono stati protagonista di una importante nevicata, tanto che in alcune zone ha raggiunto i 15 centimetri. Nei prossimi giorni sono attesi peggioramenti. Guarda tutti i video neve Cervinia A fine di aprile, torna la neve sulle Alpi. Ecco le immagini ...Australia, i canguri saltano sulla neve in agosto Norvegia, valanga di neve si abbatte sulle abitazioni None Leggi su panorama (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nella sera di mercoledì 16 dicembre Newalcuni suoi distretti sono stati protagonista di una importante nevicata, tanto che in alcune zone ha raggiunto i 15 centimetri. Nei prossimi giorni sono attesi peggioramenti. Guarda tutti iCervinia A fine di aprile, torna lasulle Alpi. Ecco le immagini ...Australia, i canguri saltano sullain agosto Norvegia, valanga disi abbatte sulle abitazioni None

Le condizioni del tempo sono peggiorate rapidamente, stringendo nella morsa del freddo una larga parte del Paese, dalla Virginia al New England. Sono attesi diciotto centimetri di neve nelle prossime ...

AGI - La tempesta di neve che si sta abbattendo in queste ore sulla costa est degli Stati Uniti "non impatterà sulla distribuzione del vaccino". E' il messaggio che stanno lanciando molti uffici gover ...

