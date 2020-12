Brusaferro Vaccino? Regole fino a maggio 2021 Ritorno a scuola? Dipende da curva

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Silvio, presidente dell'Istituto superiore di sanità: "da". E sui tanti morti per Covid...

SandraM_Tcon0 : RT @Michele_Arnese: 'La piena efficacia della copertura, con il vaccino disponibile, si ha dopo una settimana dalla seconda dose, che viene… - GVNVNCR : RT @Michele_Arnese: 'La piena efficacia della copertura, con il vaccino disponibile, si ha dopo una settimana dalla seconda dose, che viene… - Flavr7 : RT @Michele_Arnese: 'La piena efficacia della copertura, con il vaccino disponibile, si ha dopo una settimana dalla seconda dose, che viene… - MichelaRoi : RT @Michele_Arnese: 'La piena efficacia della copertura, con il vaccino disponibile, si ha dopo una settimana dalla seconda dose, che viene… - vaniacavi : RT @Michele_Arnese: 'La piena efficacia della copertura, con il vaccino disponibile, si ha dopo una settimana dalla seconda dose, che viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Brusaferro Vaccino

I primi vaccini anti coronavirus in Italia, previsti per il personale sanitario, potrebbero arrivare già il 27 dicembre. Se l'ok dell'Ema e dell'Aifa arriverà nelle ...Leggi anche > Coronavirus a Natale, Brusaferro: «Un'opportunità per abbassare i contagi ... a pochi giorni dalla probabile approvazione del vaccino Pfizer da parte dell’Ema. Il discorso è stato invece ...