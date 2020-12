Brusaferro | «La scuola è una priorità ma…» Abbiamo capito | non riapriranno mai

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Sulla riapertura delle scuole a gennaio vagano ancora grandissimi dubbi e nuvole di incertezza. Lo si capisce ascoltando e leggendo le dichiarazioni degli esperti, dei componenti del Cts e dell’Istituto Superiore di Sanità. Due giorni fa, Giovanni Rezza aveva rimandato la discussione sul punto dichiarando che fosse “ancora troppo presto” per capire se fosse possibile il rientro in aula. Oggi ci pensa anche Silvio, presidente dell’Istituto superiore di Sanità. In un’intervista a Repubblica, parlando di, dichiara: «Va premesso che le scuole sono una. Hanno un’attenzione speciale da parte nostra e tutto il Paese è impegnato per tenerle attive e aperte. Sono state messe in campo una serie di misure, ed è in corso un lavoro a livello locale sulla mobilità che mira a evitare o a contenere il rischio di trasmissione ...