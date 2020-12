Britney Spears taglia i capelli scalati come negli anni ’90

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Britney Spears ha un nuovo taglio di capelli. La star di 39 anni è tornata al look di fine anni ’90, con lunghezza alle spalle e scalature che alleggeriscono il taglio. Anche lei ha puntato sul classico «The Rachel» che andava per la maggiore a quei tempi. La trasformazione è stata documentata con una serie di selfie, sul suo profilo Instagram.

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Mediaset Play

Ritorno al passato per Britney che per questo fine anno si è lasciata dietro il 2020 con un nuovo taglio di capelli, ma dall'ispirazione nostalgica ...Britney e Jamie Spears sono ormai ai ferri corti. Padre e figlia non si parlano più da agosto, come riferito dal manager, che controlla il patrimonio della popstar dal 2008. «Amo mia figlia e mi manca ...