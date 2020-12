Brexit, ultimo miglio: passi avanti e ostacoli (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Qualche progresso incoraggiante c’è, ma restano da superare ancora alcuni ostacoli quando mancano meno di due settimane al 31 dicembre, fine del periodo di transizione. Il negoziato europeo per la Brexit Michel Barnier in un incontro con eurodeputati ha valutato che sarà “difficile ma possibile arrivare ad un accordo” post con il Regno Unito da qui a venerdì. Lo hanno riferito diversi partecipanti all’incontro. E’ stato tuttavia sottolineato che persistono importanti divergenze. Ancora più cauta Londra. Intervenendo oggi alla Camera dei Comuni, il Ministro Michael Gove, braccio destro di Boris Johnson sul dossier Brexit, ha da parte sua assicurato che un accordo di libero scambio con l’Ue per regolare le relazioni future con l’Ue dal primo gennaio prossimo resta l’obiettivo del governo Tory, seppure “in tempi più lunghi ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Teleborsa) – Qualche progresso incoraggiante c’è, ma restano da superare ancora alcuniquando mancano meno di due settimane al 31 dicembre, fine del periodo di transizione. Il negoziato europeo per laMichel Barnier in un incontro con eurodeputati ha valutato che sarà “difficile ma possibile arrivare ad un accordo” post con il Regno Unito da qui a venerdì. Lo hanno riferito diversi partecipanti all’incontro. E’ stato tuttavia sottolineato che persistono importanti divergenze. Ancora più cauta Londra. Intervenendo oggi alla Camera dei Comuni, il Ministro Michael Gove, braccio destro di Boris Johnson sul dossier, ha da parte sua assicurato che un accordo di libero scambio con l’Ue per regolare le relazioni future con l’Ue dal primo gennaio prossimo resta l’obiettivo del governo Tory, seppure “in tempi più lunghi ...

