Boxe | chi è Kamil Szeremeta Il polacco imbattuto che sogna di spodestare Gennady Golovkin

Leggi su oasport

(Di giovedì 17 dicembre 2020) A 31 anni, perquella che sta per arrivare è forse l’opportunità della vita: la sfida a un gigante qualeper i titoli mondiali IBF e IBO dei pesi medi. Sul ring c’è lui, che in poco meno di tre anni ha scalato le gerarchie fino ad arrivare alla terra promessa del pugilato: gli Stati Uniti. Nato a Bialystok, la città di Ludwik Lejzer Zamenhof (alias l’inventore dell’esperanto), dopo una discreta carriera dilettantistica, debutta da pro nel 2012 a Wolomin, battendo l’ungherese Janos Lakatos ai punti, sulla distanza delle quattro riprese. Tutti i primi cinque anni di carriera li trascorre in Polonia, mietendo successi su successi, sia sui connazionali che, molto più spesso, sugli stranieri. Caratteristica principale, la tendenza a portare in fondo il combattimento: fino al sedicesimo ...