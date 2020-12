Bossetti: “Italia zona rossa a Natale? Scelta incomprensibile” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Italia in lockdown per Natale e Capodanno, la decisione sembra ormai presa. Il governo ha deciso dopo l’ultimo confronto con il Cts (Comitato tecnico scientifico). Da capire per quanto tempo sarà estesa la zona rossa. Dal 24 dicembre a inizio gennaio o solo nei giorni festivi e prefestivi. Il nodo al momento è questo. Ma in ogni caso per il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è “una Scelta incomprensibile e un compromesso che non porterà a nulla“, ha affermato all’Adnkronos. “E’ una Scelta sbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi”, spiega Bassetti. “Da quello che sto vedendo in queste ore manca la coerenza a livello decisionale – continua -. I provvedimenti con i vari ... Leggi su italiasera (Di giovedì 17 dicembre 2020)in lockdown pere Capodanno, la decisione sembra ormai presa. Il governo ha deciso dopo l’ultimo confronto con il Cts (Comitato tecnico scientifico). Da capire per quanto tempo sarà estesa la. Dal 24 dicembre a inizio gennaio o solo nei giorni festivi e prefestivi. Il nodo al momento è questo. Ma in ogni caso per il professor Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è “unae un compromesso che non porterà a nulla“, ha affermato all’Adnkronos. “E’ unasbagliata che va contro i principi su cui ci siamo mossi fino ad oggi”, spiega Bassetti. “Da quello che sto vedendo in queste ore manca la coerenza a livello decisionale – continua -. I provvedimenti con i vari ...

italiaserait : Bossetti: “Italia zona rossa a Natale? Scelta incomprensibile” - jacopogiliberto : RT @aldi_pietro: @chiccotesta Oramai gli unici condannati in via definitiva nei processi penali che si celebrano in Italia sono rimasti: Ru… - Tangotredici : RT @aldi_pietro: @chiccotesta Oramai gli unici condannati in via definitiva nei processi penali che si celebrano in Italia sono rimasti: Ru… - aldi_pietro : @chiccotesta Oramai gli unici condannati in via definitiva nei processi penali che si celebrano in Italia sono rima… -