Borsa, green bond IREN al debutto su ExtraMOT PRO (Di giovedì 17 dicembre 2020) (TeleBorsa) – Il green bond del Gruppo IREN ha fatto oggi il suo debutto sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, il segmento professionale del mercato ExtraMOT dedicato ai green e social bond, che raccoglie 447 strumenti quotati e 266 emittenti. Il numero dei titoli per lo sviluppo sostenibile raggiunge così 154 strumenti quotati. Si tratta del quarto green bond emesso dal Gruppo IREN, una delle principali multiutility italiane operante nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali, e dei servizi tecnologici. L’emissione ha un controvalore di 300 milioni ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 dicembre 2020) (Tele) – Ildel Gruppoha fatto oggi il suosul mercatoPRO diItaliana, il segmento professionale del mercatodedicato aie social, che raccoglie 447 strumenti quotati e 266 emittenti. Il numero dei titoli per lo sviluppo sostenibile raggiunge così 154 strumenti quotati. Si tratta del quartoemesso dal Gruppo, una delle principali multiutility italiane operante nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali, e dei servizi tecnologici. L’emissione ha un controvalore di 300 milioni ...

Debutta oggi sul segmento dedicato ai green e/o social bond di ExtraMOT PRO di Borsa Italiana il quarto green bond del Gruppo Iren. L'emissione ha un controvalore di 300 milioni di euro, paga una ...

Con il Green Deal dell'Unione Europea da un lato e l'elezione di un presidente piu' attento alle tematiche ambientali negli Stati Uniti sull'altra sponda dell'Atlantico, ci auguriamo che i governi di ...

