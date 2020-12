Borat 2 | Rudolph Giuliani è sempre stato l' obiettivo primario

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il regista di2 ha confessato cheil bersaglio designato da Sacha Baron Cohen fin dalla prima bozza di sceneggiatura. Rudoplh, consigliere del Presidente Donald Trump, èil bersaglio di2. A rivelarlo è il regista Jason Woliner, complice dell'istrionico protagonista Sacha Baron Cohen. Una delle scene clou di: Subsequent Moviefilm è quella in cui viene organizzata una finta intervista ain un hotel di New York dalla figlia di. Dopo l'intervista,segue Tutar in camera da letto e viene pizzicato in atteggiamenti impropri da una camera nascosta prima che...

Il presidente uscente Trump pochi minuti fa ha twittato la positività al Covid di Rudy Giuliani, ex sindaco di New York e suo avvocato.