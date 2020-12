Bonus Cashback su anche sulle bollette e “premio” con Enel e Poste (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Bonus Cashback può diventare ancora più conveniente grazie a due offerte proPoste rispettivamente da Enel e Poste. In cosa consistono e perché convengono? Segui Termometro Politico su Google News Bonus Cashback anche sulle bollette con Enel In generale, non si può ottenere il Bonus Cashback per le spese relative alle bollette delle utenze energetiche, neanche se le fatture si saldano presso un negozio “fisico”. Tuttavia, si può aggirare questa limitazione, una delle poche previste dall’incentivo ad utilizzare la moneta elettronica, grazie a Enel X Pay, la piattaforma di pagamento virtuale, appunto, ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilpuò diventare ancora più conveniente grazie a due offerte prorispettivamente da. In cosa consistono e perché convengono? Segui Termometro Politico su Google NewsconIn generale, non si può ottenere ilper le spese relative alledelle utenze energetiche, nese le fatture si saldano presso un negozio “fisico”. Tuttavia, si può aggirare questa limitazione, una delle poche previste dall’incentivo ad utilizzare la moneta elettronica, grazie aX Pay, la piattaforma di pagamento virtuale, appunto, ...

matteograndi : Il governo dà il bonus vacanze. La gente va in vacanza. Il governo per la seconda ondata dà la colpa alle vacanze… - MatteoRichetti : Volevo scrivere qualcosa sulle centinaia di messaggi arrivati riguardo il fallimento del sistema di cashback e dell… - SBrannetti : RT @GiorgiaMeloni: C’è un governo che fa il bonus vacanza e poi si stupisce che venga usato. Fa il cashback e ti dice di spendere entro il… - nyctophileheyoh : RT @matteograndi: Il governo dà il bonus vacanze. La gente va in vacanza. Il governo per la seconda ondata dà la colpa alle vacanze. Il… - infoiteconomia : Come ottenere il rimborso del 10% sulle bollette di luce e gas con il bonus cashback -