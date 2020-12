Bonus assunzioni 2020 Decreto Agosto: in scadenza il 31 dicembre. Istruzioni e novità 2021 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ultimi giorni per usufruire di uno dei Bonus assunzioni 2020 previsto dal Decreto Agosto. Le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 possono ancora accedere al taglio dei contributi Inps a carico azienda introdotto dal Decreto Agosto. C’è quindi ancora un po’ di tempo per chi vuole utilizzare l’agevolazione. La norma (Decreto legge n. 104 del 14 Agosto 2020 convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) ha previsto all’articolo 6 comma 1 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per le assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dal 15 ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ultimi giorni per usufruire di uno deiprevisto dal. Lea tempo indeterminato o le trasformazioni effettuate entro il 31possono ancora accedere al taglio dei contributi Inps a carico azienda introdotto dal. C’è quindi ancora un po’ di tempo per chi vuole utilizzare l’agevolazione. La norma (legge n. 104 del 14convertito in Legge n. 126 del 13 ottobre) ha previsto all’articolo 6 comma 1 l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per leo trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute dal 15 ...

