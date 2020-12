Bonus Affitto negozi e botteghe 2020: ecco il nuovo modello da utilizzare per la cessione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Approvato il nuovo modello per comunicare la cessione del credito di imposta per i canoni di locazione di botteghe e negozi o di immobili a uso non abitativo e Affitto d’azienda, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19: il famoso Bonus Affitto negozi e botteghe 2020. Questo nuovo modulo pubblicato e reso noto dall’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 14 dicembre, può essere utilizzato in sostituzione del precedente modello allegato al provvedimento del 1° luglio scorso, a partire proprio dal 14 dicembre. Riepiloghiamo in breve cos’è il Bonus Affitto e credito d’imposta per negozi e ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Approvato ilper comunicare ladel credito di imposta per i canoni di locazione dio di immobili a uso non abitativo ed’azienda, riconosciuti per fronteggiare l’emergenza Covid-19: il famoso. Questomodulo pubblicato e reso noto dall’Agenzia delle entrate, con provvedimento del 14 dicembre, può essere utilizzato in sostituzione del precedenteallegato al provvedimento del 1° luglio scorso, a partire proprio dal 14 dicembre. Riepiloghiamo in breve cos’è ile credito d’imposta pere ...

LeggiOggi_it : Bonus affitto negozi 2020 C'è un nuovo modulo da compilare per comunicare la cessione del credito d'imposta. Qui tu… - AntonioBramante : Nella risposta all'interpello numero 594 del 15 dicembre 2020 l'Agenzia delle Entrate precisa che il Bonus affitto… - Antonespola : RT @unoscribacchino: #Roma sempre più povera. Quasi il 10% della popolazione non riesce ad affrontare le spese e il 7% vive in gravi condi… - Rikjard76 : RT @unoscribacchino: #Roma sempre più povera. Quasi il 10% della popolazione non riesce ad affrontare le spese e il 7% vive in gravi condi… - LEOREDBARON : RT @unoscribacchino: #Roma sempre più povera. Quasi il 10% della popolazione non riesce ad affrontare le spese e il 7% vive in gravi condi… -