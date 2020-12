Bologna | Dominguez | «Contento per il primo gol in Serie A Vi svelo il mio obiettivo»

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Nicolas, centrocampista del, ha commentato il pareggio ottenuto con lo Spezia: le sue dichiarazioni Nicolas, centrocampista del, ha commentato il pareggio ottenuto con lo Spezia.GOL INA – «Sonoper il miogol inA, sicuramente sarebbe stato meglio se avessimo conquistato la vittoria». PRESTAZIONE – «A finetempo, anche se sotto uno a zero, ci siamo detti di continuare con positività anche perché eravamo stati pericolosi». RITIRO – «Il ritiro è un’occasione per stare uniti e concentrarci maggiormente sulle partite, stiamo bene». OBIETTIVI – « Dal punto di vista personale devo ancora migliorare ma sto lavorando duro, voglio ...

Ieri sera, al minuto 72 della gara giocata al Picco contro lo Spezia, Nicolas Dominguez ha realizzato il suo primo gol in Serie A e in maglia rossoblù: il centrocampista argentino classe 1998 è il 481 ...nel Bologna sorpresa Paz in difesa assieme a Danilo. I ragazzi di Italiano trovano un doppio vantaggio grazie alla doppietta di Nzola, i rossoblù non si arrendono e trovano il pareggio grazie alle ...