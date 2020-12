Bollettino Coronavirus Italia 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 decessi (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dal Bollettino di oggi (16 dicembre), emanato dal Ministero della Salute, emerge che i nuovi positivi sono 17.572, calcolati ovviamente nelle ultime 24 ore. Da precisare che sono stati effettuati 199.489 tamponi, 35.000 in più rispetto a ieri il cui numero è stato 164.431; il tasso di positività, ossia il rapporto positivi-tamponi, è dell’8,8% e si rileva un calo rispetto al 9% del giorno precedente. Questo dato risulta essere approssimativamente in linea a quello di fine ottobre. Si conta, però, un totale di 680 decessi in data odierna. I reparti di terapia intensiva stanno accogliendo 2.926 persone malate (precisamente 77 unità in meno in confronto a quelle delle 24 ore antecedenti) e gli ingressi in rianimazione sono stati 191. Dall’inizio della pandemia di Covid, in Italia, coloro i quali hanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Daldi oggi (16), emanato dal Ministero della Salute, emerge che ipositivi sono 17.572, calcolati ovviamente nelle ultime 24 ore. Da precisare che sono stati effettuati 199.489 tamponi, 35.000 in più rispetto a ieri il cui numero è stato 164.431; il tasso di positività, ossia il rapporto positivi-tamponi, è dell’8,8% e si rileva un calo rispetto al 9% del giorno precedente. Questo dato risulta essere approssimativamente in linea a quello di fine ottobre. Si conta, però, un totale di 680in data odierna. I reparti di terapia intensiva stanno accogliendo 2.926 persone malate (precisamente 77 unità in meno in confronto a quelle delle 24 ore antecedenti) e gli ingressi in rianimazione sono stati 191. Dall’inizio della pandemia di Covid, in, coloro i quali hanno ...

SkyTG24 : #Coronavirus ?? Il bollettino di oggi con i dati nel dettaglio ?? - RaiNews : I dati di oggi sul #coronavirus in Italia - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 16 dicembre: 17.572 nuovi casi e 680 morti - infoitinterno : Coronavirus oggi, bollettino del 16 dicembre: meno casi e più tamponi in Sicilia - Italia_Notizie : Le Foche: «Abbiamo fiducia nella scienza, entro l’estate ne verremo fuori» Il bollettino: tasso di positività all… -