Bollettino Coronavirus del 17 Dicembre 2020

(Di giovedì 17 dicembre 2020) In data 17l’incremento nazionale dei casi è +0,97% (ieri +0,93%) con 1.906.377 contagiati totali, 1.203.814 dimissioni/guarigioni (+27.913) e 67.220 deceduti (+683); 635.343 infezioni in corso (-10.363). Elaborati 185.320 tamponi totali (ieri 199.489) con 80.778 nuovi casi testati (ieri 80.502); 18.326 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 9,88% (ieri 8,80% – target 2%) rapporto positivi/nuovi casi testati 22,68% (ieri 21,82% – target 3%). Ricoverati con sintomi -560 (26.427); terapie intensive -71 (2.855) con 183 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 4.402; Lombardia 2.730; Emilia Romagna 1.667; Puglia 1.073; Lazio 1.597; Piemonte 883; Sicilia 872; Campania 927; Friuli 707. In Lombardia curva +0,60% (ieri +0,66%) con 31.587 tamponi totali (ieri 37.605) e 10.792 nuovi casi testati (ieri 11.576): 2.730 positivi ...