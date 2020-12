Bollettino Coronavirus del 17 dicembre 2020: la situazione in Italia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Andiamo ad analizzare il Bollettino ed i dati odierni per quanto riguarda l’espandersi del contagio da Coronavirus in Italia. Bollettino Coronavirus (web source)Nella lotta dell’espandersi del contagio da Coronavirus ecco che è stato emanato l’ultimo Bollettino. Ecco quindi che si registrano al momento quasi 2 milioni di persone che hanno contratto il Covid dall’inizio della pandemia. Il numero esatto si attesta su 1.906.377. Nelle ultime 24 ore di conseguenza si registrano oltre 18 mila casi, per la precisione 18.236, con un incremento dell’1% rispetto alle 24 ore precedenti. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il ... Leggi su kronic (Di giovedì 17 dicembre 2020) Andiamo ad analizzare iled i dati odierni per quanto riguarda l’espandersi del contagio dain(web source)Nella lotta dell’espandersi del contagio daecco che è stato emanato l’ultimo. Ecco quindi che si registrano al momento quasi 2 milioni di persone che hanno contratto il Covid dall’inizio della pandemia. Il numero esatto si attesta su 1.906.377. Nelle ultime 24 ore di conseguenza si registrano oltre 18 mila casi, per la precisione 18.236, con un incremento dell’1% rispetto alle 24 ore precedenti. Leggi qui –> Effetto lockdown: come superare le ansie da pandemia Leggi qui —> Le pandemie più devastanti della storia: potrebbero competere con il ...

