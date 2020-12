Bollettino coronavirus 17 dicembre | come si muove il virus in Italia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Ildel ministero della Salute di oggi 17con i dati riguardanti l’epidemia di Covid-19 in. Ildel ministero della Salute di oggi, 17, dichiara 18.236 nuovi contagi. Il contagio in Veneto Sono 1.154 i nuovi contagi e 92 i morti a causa del Covid nelle ultime 24 ore in L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Sono 18.236 i nuovi positivi al Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 17.572) per un totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria di 1.906.377 contagiati. È quanto ...Lui è Franco Ripa, 78 anni, ex assessore regionale del Piemonte, ed è morto in ospedale, nella notte, dov'era ricoverato perché malato da tempo. Sua moglie è Liliana Dutto, presidente della Caraglio G ...