Boccia invoca l'unità tra Stato e regioni: 'Natale è più rischioso di Ferragosto' (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia incontrando oggi le regioni, Anci e Upi per discutere delle misure restrittive anti-covid per il periodo di Natale ha fatto un forte appello all'... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il ministro per gli Affari regionali Francescoincontrando oggi le, Anci e Upi per discutere delle misure restrittive anti-covid per il periodo diha fatto un forte appello all'...

Il ministro per gli Affari regionali: "Abbiamo davanti i mesi invernali più difficili e con la prospettiva certa del piano di vaccinazione che dobbiamo accompagnare nel miglior modo possibile".

Dpcm Natale, Boccia: “Sbagliato ipotizzare cenone, tra venerdì e sabato nuova stretta”

Il Ministro Boccia e la scelta di tutelare i più fragili: niente cenoni a Natale Nel prossimo fine settimana ci sarà un nuovo Consiglio dei Ministri ?

